Konak'lı öğrenciler tarih turuna çıktı

Konak Belediyesi'nin ilçe genelinde eğitim veren ilkokul çocuklarına müze bilincini aşılamak ve yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediği Kültür Turu'na, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı. İzmir Turist Rehberleri Odası'nın (İZRO) deneyimli rehberleri eşliğinde çıkılan müze gezisinin ilk durağı Uşakizade Latife Hanım Köşkü oldu. Konak belediye Başkanı Abdül Batur, KültürPark'ta bulunan İzmir Tarih ve Sanat Müzesini gezen miniklerin sonraki durağı olan Atatürk Müzesinde yanlarında oldu.

Bir günde üç müze gezdiler

Konak Belediyesi okulların açılmasıyla her hafta Çarşamba günü ilçede bulunan ilkokul 4. sınıf öğrencilerine özel olarak düzenlenen kültür turları en büyük bayram olan Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ile daha da özel oldu. 'Kültür Turları' adı altında düzenlenen Müze gezisinin ilk durağı Kurtuluş Savaşı'nda Başkomutanlık Karargâhı olarak da kullanılan ve Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın nikâhının kıyıldığı ev olan Uşakizade Latife Hanım Köşkü oldu. Ardından Alsancak'taki İzmir Atatürk Müzesi'ni ziyaret ettiler. Her iki müzede de Atatürk'ün özel eşyalarını görme fırsatı bulan, eşi Latife Hanımla nasıl evlendiğini öğrenen minikler, Atatürk Müzesi'nde Atatürk ve silah arkadaşlarının balmumu heykellerini hayranlıkla izlediler. Müzenin tüm odalarını büyük bir merakla gezen çocukların son durağı ise Kültürpark içinde bulunan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi oldu. İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan müzede tarih yolculuğuna çıkan minik gözler, rehberlerden antik buluntular ve heykeller hakkında detaylı bilgiler aldı.

Yarınlarımız çocuklarımıza emanet

Cumhuriyet'in 96. yılının kutlandığı bu haftada Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da çocuklara eşlik etti. Öğrencileri Atatürk Müzesinde karşılayarak onlara sürpriz yapan Başkan Batur'u gören minikler çok mutlu oldu. Konak Belediyesi'nin ilçesindeki ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Kültür Turu'na her yıl bin öğrencinin katıldığını ifade eden Başkan Batur, "Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutladığımız bu günlerde Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyıp, canları pahasına bize emanet eden ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Şu anda Konak'lı miniklerle beraber gezdiğimiz Atatürk Müzesinde bu Cumhuriyetin kazanımlarını ve ne zorluklarla kurulduğunu görmek ve bunu daha sonraki nesillere aktarmak en önemli vazifemiz. 'Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği olamaz' düşüncesinden yola çıkarak bu gezilerin düzenlenmesinin ve miniklerin bu en büyük hazinelerden daha değerli olan tarihi kazanımların onlara aktarılmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten görüyorum ki çocuklarımız çok zeki, meraklı ve ilgili. Onlarla gurur duyuyorum. Geleceğimiz yarının büyükleri bu çocuklara emanet edeceğiz.Çocuklarımıza tek tavsiyem, hedefiniz her ne olursa olsun Atatürk ilke ve inkılaplarını takip ederek, bize kazandırdıklarına sahip çıkarak, daha aydınlık bir yarına ulaşabilirsiniz. Mevcut olduğumuz kudret ise bizde zaten mevcuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, adını bildiğimiz ya da meçhul kalan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.