Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Konak Meydanı'nda banklar boş kalmadı - Haberler

Konak Meydanı'nda banklar boş kalmadı

İZMİR'in Konak Meydanı'nda bulunan banklarda, şehir meydanlarında bir arada durulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen oturanlar olduğu görüldü.

20.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:08
Konak Meydanı'nda banklar boş kalmadı

İZMİR'in Konak Meydanı'nda bulunan banklarda, şehir meydanlarında bir arada durulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen oturanlar olduğu görüldü.

Bazı kentlerde koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, belediyeler tarafından meydan ve sokaklarda bulunan banklar kaldırılmaya başlandı. Denizli'deki Bayramyeri Meydanı'nda da özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince kaldırıldı. İzmir'in Konak Meydanı'nda bulunan banklar kaldırılmazken, şehir meydanlarında bir arada durulmaması yönünde yapılan uyarılara rağmen oturanlar olduğu görüldü. Bankta oturan Hüseyin Çelik, "'Banklarda oturmayın' diyorlar ama mecbur oturacağız. Bankta yanıma biri oturursa tedirgin olmuyorum" dedi.Yaşar Gülekaslan ise "İnsan evde sıkılıyor sürekli oturmaktan. Her yerde temizlik yapılıyor, bu biraz bize güven verdi. Türkiye'de de iyi önlemler alındığını görüyoruz. Bu biraz da olsa bizi rahatlatıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

(Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza - Haber Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor - Haber Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Haber Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı - Haber ANKARA AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading