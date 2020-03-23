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Konak Meydanı'nda güvercinler, aç kaldı

Konak Meydanı'nda güvercinler, aç kaldıİZMİR'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, halkın evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmaması nedeniyle meydanlar boş kaldı.

23.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:41
Konak Meydanı'nda güvercinler, aç kaldı
İZMİR'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, halkın evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmaması nedeniyle meydanlar boş kaldı. En kalabalık olan yerlerden Konak Meydanı'ndaki güvercinler ise yem atan olmayınca aç kaldı. Kuş yemi satıcıları da işlerinin durduğunu söyledi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlara da sokağa çıkma yasağı getirildi. Zorunlu olmadıkça çıkılmaması nedeniyle İzmir 'de cadde ve meydanlar boşaldı. Halkın boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği, haftanın 7 günü, gece gündüz yoğunluğun azalmadığı Konak Meydanı, günlerdir sessiz kaldı. Meydanın simgesi haline gelen güvercinler de yem atan olmayınca aç kaldı. Meydandaki yem satıcıları da işlerinin durduğunu söyledi.
'20 KİLO YEM SATARDIK, ŞİMDİ 2 KİLOYU BULAMIYORUZ'
Konak Meydanı'nda kuş yemi satan Mehmet Uslu, "Mecburen çalışmak zorundayım. 2 çocuk okutuyorum ve bir şekilde para kazanmam gerekiyor. Maske ve eldiven takarak tedbir almaya çalıştım. Önceden Konak Meydanı cıvıl cıvıldı, kalabalık olurdu. Şimdi artık bomboş, ben de eskisi gibi yem satamıyorum; ama önlem almak iyidir" diye konuştu.
Satıcılardan Şahin Ulutaş ise "Meydan artık bomboş. Önceden günde 20 kiloya kadar yem satardık şimdilerde bu rakam, 2 kiloya kadar düştü. Kuşlarla birlikte biz de aç kaldık" dedi.
'KUŞ BESLEMEK İÇİN ÇIKTIK'
Annesi Nigar Tepe ile birlikte Konak Meydanı'na gelip, kuşlara yem atan Gül Tepe (10), "Bir kuşum vardı. Pusuya yatan bir kedi onu yakalamıştı o zaman çok üzülmüştüm. Biz nasıl aç kaldığımızda kötü oluyorsa bu kuşlar için de böyle. Normalde ben dışarı çıkmam. Hem kuşları beslemek için geldik hem de annemin bir işi vardı" diye konuştu.
Nigar Tepe de "Normalde koronavirüsün yayılmasının önlenmesi yönünde alınan tedbirler kapsamında evdeyiz, dışarı çıkmıyoruz. Kalp hastası olmam nedeniyle daha fazla risk grubundayım. Kolonya ve mendil kullanarak önlemlerimizi alıyoruz" dedi. Konak Meydanı’nda güvercinler, aç kaldı

Kaynak: DHA

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Konak Meydanı'nda güvercinler, aç kaldı
Etiketler : Koronavirüs, İzmir, Konak, Güncel

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