Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konak Meydanı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden İzmir'de, Konak Meydan'ı ve sokaklarda sessezlik hakim oldu.

12.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:56
Konak Meydanı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden İzmir 'de, Konak Meydan'ı ve sokaklarda sessezlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda önlem alan polis ekipleri, birçok yerde kontrol noktası oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, cuma gecesi yarısı itibarıyla başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde İzmir sokakları boş kaldı. Kentin merkez noktaları ve ana caddelerinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde de polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması için güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Birçok yerde kontrol noktası oluşturan ekipler, özel çalışma belgesi olan ve yasaktan muaf olan meslek grupları dışında kimsenin sokakta bulunmasına izin vermedi. İzmir'in kalabalık noktalarından olan Konak Meydanı'nı da sessizliğe büründü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Konak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Varto’da yaralı olarak yakalanan PKK’lıda koronavirüs tespit edildi Haberler
Varto'da yaralı olarak yakalanan PKK'lıda koronavirüs tespit edildi
Haberler ›› Güncel ››Konak Meydanı sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:31: Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi - Haber 14:31: Karantinadaki ailelere Kızılay yardım elini uzattı - Haber 14:30: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:29: Sokağa çıkamayan Şanlıurfalılardan balkon konseri - Haber 14:28: Boş kalan caddede sokak köpeklerini elleriyle beslediler - Haber 14:18: Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler