Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konak'ta araç yıkama istasyonlarına kapatma

Korona virüs salgını nedeniyle su tüketiminin artması ve barajlardaki doluluk oranının azalması nedeniyle yoğun su tüketiminin olduğu Konak'taki ruhsatsız araç yıkama istasyonları kapatıldı.

04.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:27
Konak'ta araç yıkama istasyonlarına kapatma
Korona virüs salgını nedeniyle su tüketiminin artması ve barajlardaki doluluk oranının azalması nedeniyle yoğun su tüketiminin olduğu Konak 'taki ruhsatsız araç yıkama istasyonları kapatıldı. Ruhsatlı olanlar ise haftada 2 gün çalışmaları konusunda uyarıldı.

İZSU tarafından İzmir için yapılan kritik su tasarrufu uyarısının ardından Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, su tüketimi ile ilgili önlemler ve Ruhsatlı istasyonların çalışma sürelerine gelen kısıtlama kapsamında oto yıkamacılara yönelik denetimlerde bulundu.

Ruhsatlılara kısıtlama

Geçen yılın mart dönemine oranla bu yıl su kullanımında yaklaşık 1 milyon metreküplük bir artış yaşanması sonucu Konak Belediyesi zabıta ekipleri hem su tasarrufuna dikkat çekmek adına harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde özellikle su tüketimi yüksek olan oto yıkama işletmelerini denetleyerek uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, su tüketiminin düşürülmesi ve tasarruf tedbirlerine azami uyulması konusunda esnafı uyardı. Ruhsatlı araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmalarına izin veren düzenlemeyle ilgili bilgi aktaran Konak Belediyesi zabıta ekipleri, denetimler sırasında kaçak olduğu tespit edilen işletmeleri de mühürlerdi. İZSU tarafından açıklanan su tüketimindeki artış nedeniyle denetimler sıkılaşırken Konak Belediyesi zabıta ekipleri de su tüketiminin yüksek olduğu işletmelere yönelik kontrollere devam edecek.

Maskesiz pazaryerine girmek yasak

Konak Belediye zabıtası ayrıca pazaryeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine İçişleri Bakanlığından yeni korona virüs genelgesi kapsamında denetlemelerde bulundu. Yeni genelgeye göre toplu olarak bulunulan yerlere getirilen maske takma zorunluğu kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu. Özellikle pazaryerleri girişinde 65 yaş ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlar uyarılırken maskesi olmayanlar market ve pazaryerlerine alınmadı. Maskesiz olarak bulunduğu tespit edilen vatandaşlar ise dışarıya çıkartıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, İzmir, Konak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konak'ta araç yıkama istasyonlarına kapatma - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi Haberler
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk şehir içi toplu ulaşım yasağı geldi
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Semt pazarlarında kontroller artırıldı, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı yetersiz - Haber 16:08: Hakkari'de polisten 20 yaş altına denetim - Haber 16:08: Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haber 16:08: ZONGULDAK Ereğli'de halka maske ve dezenfektan dağıtılmaya başlandı - Haber 16:08: Büyükşehir Belediyesi semt pazarlarında maske ve eldiven denetimini sürdürüyor - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler