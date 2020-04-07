Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor

Konak Belediyesi'nin Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yüz koruyucu siperlik üretimi başladı.

07.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:00
Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün üretim merkezi Kadifekale'deki atölyelerinde, salgın günlerinde ihtiyaç duyulan yüz koruma siperliği yapımına başlandı.

Özellikle hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve insanların yakın temasta çalışmak zorunda kaldıkları durumlarda hayati önem taşıyan yüz koruyucu siperlikler, belediye işçilerinin hünerli ellerinde şekilleniyor. Standartlara uygun ölçü ve kaliteli malzeme kullanılarak oluşturulan siperliklerden ilk etapta bin 250 adet üretilmesi planlanıyor. Tanesi 3 lira 50 kuruşa mal edilen yüz koruyucu siperlikler, öncelikle Konak Belediyesi personelinin kullanımına sunulacak. Sonraki aşamada ise talepler dikkate alınarak hastane, sağlık kuruluşları ve belirlenen merkezlere dağıtılması düşünülüyor. Öte yandan Konak Belediyesi 1.Kadriye Semt Merkezi'nde de maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Konak Belediyesi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:33: Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor - Haber 11:33: LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:32: FLAŞ - Haber 11:32: Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı - Haber 11:32: Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler