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Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor

İzmir'de, Konak Belediyesinin Kadifekale'deki park ve bahçeler müdürlüğü atölyelerinde, yüz koruyucu siperlik üretimi başladı.

07.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:44
Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor
İzmir 'de, Konak Belediyesinin Kadifekale'deki park ve bahçeler müdürlüğü atölyelerinde, yüz koruyucu siperlik üretimi başladı.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün üretim merkezi Kadifekale'deki atölyelerinde, salgın günlerinde ihtiyaç duyulan yüz koruma siperliğinin yapımına başlandığı öğrenildi. Özellikle hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve insanların yakın temasta çalışmak zorunda kaldıkları durumlarda hayati önem taşıyan yüz koruyucu siperlikler, belediye işçilerinin hünerli ellerinde şekillendi. Standartlara uygun ölçü ve kaliteli malzeme kullanılarak oluşturulan siperliklerden ilk etapta bin 250 adet üretilmesi planlandı. Tanesi 3 lira 50 kuruşa mal edilen yüz koruyucu siperliklerin, öncelikle Konak Belediyesi personelinin kullanımına sunulacağı, sonraki aşamada ise talepler dikkate alınarak; hastane, sağlık kuruluşları ve belirlenen merkezlere dağıtılmasının düşünüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Konak Belediyesi, 1.Kadriye Semt Merkezi'nde de maske üretimini tüm hızıyla sürdürdüğünü bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Konak Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel
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