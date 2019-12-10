Konak'ta Erdura ile nostalji rüzgarı esti

Konak Belediyesi'nin Eylül ayında kurulan çiçeği burnunda müzik topluluğu Popüler Müzik Korosu, ilk konserini Türk Pop Müziği'nde bir döneme damgasını vuran Ersan Erdura eşliğinde verdi.

Popüler Müzik korosu büyük ilgi gördü

Kültürpark içinde yer alan İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sunuculuğunu Hakan Eren'in üstlendiği gecede Ersan Erdura'nın eşi Leyla Erdura da yer aldı. Şef Ferda Yılmaz yönetimindeki 60 kişilik dev koro, sezonun açılış konserinde birinden değerli şarkıları seslendir. 'Tavla', 'Yalnızlık Senfonisi', 'Eğlen Güzelim Eğlen' gibi 90'lı yıllara damgasını vuran, kulaklardan hiç silinmeyen şarkıları seslendiren koro ve solistler performanslarıyla profesyonel şarkıcıları aratmadı. Duayen sanatçı, Altın Ses Kralı Ersan Erdura da kendi şarkılarının yanı sıra dönemin unutulmaz şarkılarıyla sahne aldığı gece de adeta nostalji rüzgarı esti. Seyircilerin arasına girerek şarkılarını söyleyen Erdura'ya izleyenler de sık sık eşlik eti. Konak Belediyesi Popüler Müzik Korosu'nun ücretsiz olarak düzenlediği sezon açılış konseri gecenin ilerleyen saatlerinde İzmir Marşı' ile sona erdi.

Örnek Sanatçı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da gecenin sonunda yaptığı konuşmasında Ersan Erdura ve Popüler Müzik Korosu'na verdikleri müzik ziyafeti için teşekkür etti. Narlıdere'de Türkiye'nin ilk Türk Pop Müziği Korosu'nu kurduklarını, bu fikri Konak'ta da hayata geçirdiklerini söyleyen Batur, "Narlıdere'de bir ilki gerçekleştirerek popüler müzik korosunu hayata geçirmiştik. Konak'ta da aynı anlayışı sürdürüyoruz. Büyük bir eksiklik olan popüler müziğimizin değerli eserlerini siz izleyenlerle buluşturuyoruz. Değerli sanatçılarımızı ve şarkılarını buluşturmaya devam edeceğiz. İlk konserimizin konuk sanatçısı, örnek sanatçı Ersan Erdura ile birlikte olmaktan, şarkılarını birlikte söylemekten çok mutlu oldum" dedi.

Ersan Erdura da çok güzel bir konser olduğunu belirterek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve salonu dolduran İzmirlilere teşekkür etti. Popüler Müzik Korosu'nun sezon boyunca iki ayda bir düzenlenecek konserlerinde dönemlerine damgasını vuran sürpriz sanatçılar konuk olarak yer alacak.