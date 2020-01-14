Konak'ta Halk oyunları şenliği göz doldurdu

İlçede eğitim veren yedi okuldan 187 öğrencinin katıldığı şenliği izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Türkoğlu ve Menderes Tunç da yer aldı. Şölen açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda çocuk, genç ve kadınlara yönelik hizmetlere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, "Anadolu kültürünü kentlerde bu tür ekinliklerle yaşatmak ve bu etkinliklerde genç ve çocuklarımızın bir arada olmasını sağlamak yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden. Çocuklarımızın hayata hazırlanması, kültür ve sanatla yoğrulması, sosyal hayatın içerisinde olması bizim için çok önemli. Bizim çalışmalarımız çocuklarla güzel" dedi.

Tatil öncesi şenlik havası

Yaklaşan yarıyıl tatili öncesi minik öğrencilere şenlik keyfi yaşatan etkinlikte Mardin, Van, Fethiye, Üsküp ve Kafkas yörelerinden halk oyunları sergilendi. Yetenekleri ve sahnedeki performanslarıyla beğeni toplayan çocuklara, günün anısına Konak Belediyesi'nce hazırlanan başarı madalyaları verildi.