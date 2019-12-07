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Konak'ta her bilet bir fidana dönüştü

Konak Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen "Bavul" ve "Memleketin Kısmeti" adlı oyunlar için alınan 10 TL'lik her bilet, İzmir'de kök salacak birer fidana dönüştü.

07.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:56Konak'ta her bilet bir fidana dönüştü
Konak Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen "Bavul" ve "Memleketin Kısmeti" adlı oyunlar için alınan 10 TL'lik her bilet, 'de kök salacak birer fidana dönüştü.

Konak Belediyesi, İzmir'de geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen yangının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ağaçlandırma kampanyasına Tiyatro Günleriyle destek oldu. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde 18 Ekim'de sahnelenen Bavul'u izleyen 494 kişiden ve 8 Kasım'da sahnelenen Memleketin Kısmetini izleyen 462 kişiden elde edilen toplam 9 bin 560 TL'lik gelir, "İzmir Küllerinden Doğuyor" kampanyasına bağışlandı. Böylece 956 izleyicinin 10 TL'ye aldığı her bilet, İzmir'de yeşerecek birer fidan oldu. - İZMİR

Konak Belediyesi, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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