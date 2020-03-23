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Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Konak Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına destek olmak adına ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı yaptı.

23.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:20
Konak'ta ihtiyaç sahipleri unutulmadı
Konak Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarına destek olmak adına ilçede ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı yaptı.

Konak Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları salgın günlerinde de yalnız bırakmadı. Belediyenin sosyal yardım hizmetlerinden düzenli olarak yararlanan ailelere, en az 15 gün yetecek erzak yardımı yapıldı. 65 yaş üstü aile fertlerinin de bulunduğu evlere içinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, çay, şeker, tuz, zeytin, sıvıyağ, makarna, arpa şehriye gibi uzun süre bozulmadan saklanabilecek gıdaların bulunduğu koliler ulaştırıldı. Tüm hijyen kuralları gözetilerek hazırlanan koliler yine en üst düzeyde alınan önlemlerle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Her zaman yanınızdayız"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, virüsle mücadele kapsamında belediye ekiplerinin şehirde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Aynı zamanda ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak için belediye imkanlarını seferber ettiklerini de belirten Başkan Batur, "İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte de devam ediyoruz. Her zamankinden daha çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bu dönemi birlikte atlatacağız. Biz yolumuza 'Birlikte Konak' diyerek başladık. Konak Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız, iyi günde de kötü günde de birlikte yol almaya devam ediyoruz" dedi.

"Bir telefon kadar yakınız"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmasına yasak getirilmesiyle birlikte bir yardım hattı kurduklarını da hatırlattı. Başkan Batur, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Konaklıların ihtiyaçları için 0232 484 15 10 numaralı telefonu arayarak belediyenin hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Konak Belediyesi, Konak, Güncel

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