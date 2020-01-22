Konak'ta iki çeşme için düğmeye basıldı

Konak Belediyesi'nin, ilçenin tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak adına yaptığı kamulaştırma ve restorasyon çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. İkiçeşmelik'e adını veren tescilli çeşmelerin özgün sınırlarını ve haznesini ortaya çıkarmak üzere harekete geçen Konak Belediyesi, mecliste oy birliği alınan karar ile kamulaştırmanın önünü açtı. Büyükşehir Belediye Meclisinden de olumlu dönen kararın ardından İkiçeşmelik Çeşmeleri, Konak Belediyesi'nin kamulaştırma programına dahil edildi.

Tarihi bina yeniden görülebilecek

Yapılacak çalışma ile yaklaşık 100 metrekarelik bir alanın kamulaştırılması düşünülürken, çeşmelerin gerisinde yer alan tarihi bina da ortaya çıkacak. Gecekondulaşma sonucu görünmez hale gelen bina, eklentilerin kaldırılması ve restorasyonun ardından özgün haline kavuşacak. Kamulaştırmanın sonrasında yapılacak restorasyon projesinin uygulanması ile tescilli bina ve çeşmeler ortaya çıkacak.

Tarih günümüzle buluşuyor

1930 yılında yapılan yol alçaltma çalışmasında tarihi çeşme yukarıda kalınca, hemen altına bir çeşme daha yapılmasıyla son halini alarak semte adını verdiği düşünülen çeşmeler, Konak Belediyesi'nin çalışması ile hayata dönecek. Geçtiğimiz yıllarda basit onarımı gerçekleştirilen çeşmeler, hazırlanacak proje ile aslına uygun restorasyonun ardından kent yaşamındaki yerini alacak.