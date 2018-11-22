Konak'ta Koah Farkındalığı Standı

Stantta, Türk TORAKS Derneği İzmir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Kadri Çırak ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, KOAH konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Doç. Dr. Ali Kadri Çırak; " Türkiye'de 40 yaşını aşkın 5 kişiden birinde KOAH olma ihtimali yüksek. Ama maalesef biz 10 kişiden birine tanı koyabiliyoruz. Amacımız, halkımızda KOAH farkındalığı oluşturmak. KOAH oluşumunda hava kirliliği ve hareketsiz yaşam etken. En önemli önlem ise sigara içilmemesi" dedi. Doç. Dr. Çırak, sloganlarının "Her Adımda Sağlıklı Nefese" olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Alev Gürgün ise, "2004 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk rehabilitasyon merkezi kuruldu. Hastalarımızı biz bu merkezimizde düzenli olarak programa alıyoruz. Amacımız KOAH hastalarının yaşamlarını iyileştirmek. KOAH, sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanınca ortaya çıkan bir hastalık. KOAH'ın erken teşhiste tedavisi mümkün. Erken tanı konulduğu takdirde ilaçlar çok etkili oluyor. Hastalığın ileri aşamasında ise, hastalar oksijen tedavisine gereksinim duyuyorlar" diye konuştu. Ağır hasta gruplarının solunum yetmezliği cihazları kullandıklarına değinen Prof. Dr. Gürgün;"Oturmayın, hareketsiz kalmayın, hareket edin, yürüyün" diye konuştu.

Açılan stantta, Konak ve Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yönelik "KOAH Solunum Fonksiyon Testi" yaptılar.