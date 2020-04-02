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Konak'ta nikahlara "koronavirüs" etkisi

İzmir'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nikahlarda yüzde 70 düşüş yaşandığı bildirildi.

02.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:46
Konak'ta nikahlara
İzmir 'in Konak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nikahlarda yüzde 70 düşüş yaşandığı bildirildi.
Konak Belediyesinden yapılan açıklamada evlenmek için önceden gün belirleyen çiftlerin salgın nedeniyle nikah işlemlerini ileri tarihe ertelediği belirtildi.
Yeni müracaatlarda da yüzde 80 düşüş yaşandığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Konak Belediyesi'nin evlendirme dairelerinde salgın öncesi günlük ortalama 50 oda nikahı gerçekleşirken bu sayı yüzde 70'lik bir düşüş ile günlük 15'lere geriledi. Salon nikahının ise koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı tercih edilmediği gözlemlendi. Salon nikahları daha önce anne, baba ve yakın bir çevrenin katılımı ile kıyılabilirken sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve ihlallerden ötürü nikah törenine katılım gelin, damat ve iki şahit ile sınırlandırıldı. Katılım sınırının uygulanmasıyla birlikte çiftlerin tercihleri salon nikahı yerine oda nikahına yönelerek salon nikahına olan talep neredeyse sıfıra indi."
Nikahlara virüs ayarı
Öte yandan virüs önlemleri kapsamında Konak Belediyesi Evlendirme Dairesi yeni düzenlemeye geçerek tedbirleri arttırdı.
İki nikah arasında en az 20 dakikalık süre konularak bu sürede nikah kıyılacak odanın dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca gün içerisinde kıyılan nikah sayısı da azaltılarak saat sınırlandırması getirildi. Yeni uygulamaya göre nikahlar hafta içi 13.00-16.00, hafta sonları ise 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlandı.
Bu arada nikah esnasında, memur, gelin ve damat ile iki şahit, masaya sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtuluyor. İnsanları toplu halde bir araya getiren ve yakın temas ihtimali taşıyan takı merasimi gibi uygulamalara ise kesinlikle izin verilmiyor.
Nikahın kıyılmasının ardından törenin gerçekleştiği oda, kullanılan kırtasiye ürünleri, masa ve sandalyeler de dezenfekte ediliyor.
Bu sürede belediyenin evlendirme daireleri dışında herhangi bir alanda nikah gerçekleştirilmiyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Konak Belediyesi, İzmir, Konak, Güncel
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