Konak'ta Oy Rekoru

Başkan Batur "konak için verdiğimiz sözü tuttuk. % 65'lik hedefimize ulaştık. Artık hizmet zamanı" dedi.

Tarih böyle yazılır

31 Mart yerel seçimlerinde %65'lik oy hedefine ulaşan CHP Konak Belediye Başkan Adayı ve Millet ittifakının ortak adayı Abdül Batur, CHP Konak ilçe başkanlığı önünde bir kutlama gerçekleştirdi. Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen kutlamada Başkan Batur, sloganlar ve meşaleler ile karşılandı. CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Batur 'Bu tarihi neticeyi hep birlikte, omuz omuza vererek kazandık. Birlikte kazandık' dedi. Batur "4 Şubat Cuma günü yine burada bir araya gelmiştik. Konak için aday gösterildikten sonra ilçe başkanlığımıza ilk ziyaretimdi. O gün yaptığım konuşmada ise 'Konak'ı Narlıdere gibi yapacağız. Konak eskimiş, yenileyeceğiz. Yalnız bi isteğim var. Narlıdere'den Abdül Batur'un geldiği belli olsun. Rekor istiyorum sizden. %65 oy istiyorum sizden' demiştik. Bugün geldiğimiz noktada %65 tamam ve hatta daha da üstüne çıkmak üzereyiz. Beni daha ilk günden kucaklayan, yanımda ve destek olan İlçe başkanımız Çağrı Gruşçu ve örgütümüze teşekkür ediyorum. ediyorum. Konak'ı baştan başa, mahalle mahalle dolaştık. Konaklılarda bizi bağrına bastı. Bugün önemli bir gün 31 Mart'ta Konak belediyesi kurulduğundan bu yana en yüksek oyu aldık. Bu tarihi oyu almamızı sağlayan okullarda görev yapan arkadaşlarımıza, sandık görevlilerimize, mahalle sorumlularımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşte tarih böyle omuz omuza, beraberce mücadele ederek yazılır. Sizlerin büyük azmi ve kararlılığı ile Konak İzmir'de 13.üncü sıradan 5.nci sıraya geldi. Bu güzel neticenin elde edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize desteklerini asla esirgemeyen Millet ittifakımızın ortağı İYİ Partiye, yöneticilerine ve İYİ partililere teşekkür ediyorum. Bizlere sonuna kadar destek oldular. 25 senedir, belediyecilik yaptığım süreçte bana sabırların en büyüğünü gösteren eşim Ferah Batur'a teşekkürlerin en büyüğünü etmek istiyorum. Gecemiz gündüzümüz belli olmadan gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında bana destek olduğu için binlerce kez teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum. Birlikte Konak dedik. Birlikte yola çıktık. Konak'ı güzelleştireceğiz. Birlikte Konak çok daha güzel olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler