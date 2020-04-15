Konak'ta pazarlara yasak ayarı

Konak 'ta pazarların kurulma günleri, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

Konak'ta hangi pazarın hangi gün kurulacağı, 18-19 Nisan günleri için kesinleşen ve daha sonra da devam edilebileceği açıklanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden belirlendi. Vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kimse endişe etmesin. Alınan kararlara uygun olarak biz de gerekli düzenlemeleri uygulamaya koyuyor, önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız hafta içi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek. Sizler evlerinizde kalın, kendinizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü önlemi hızla alacak, bize nerede ihtiyacınız varsa, orada olacağız" diye konuştu. Batur, pazaryerlerinde alışveriş yapılırken, sosyal mesafe ve maske gibi hayati öneme sahip kurallara uyulmasını da istedi.