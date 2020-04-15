Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Konak'ta pazarlara yasak ayarı

Konak'ta pazarların kurulma günleri, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi.

15.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:02
Konak'ta pazarlara yasak ayarı
Konak 'ta pazarların kurulma günleri, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden düzenlendi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kimse endişe etmesin. Vatandaşlarımız hafta içi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek" dedi.

Konak'ta hangi pazarın hangi gün kurulacağı, 18-19 Nisan günleri için kesinleşen ve daha sonra da devam edilebileceği açıklanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeniden belirlendi. Vatandaşların paniğe kapılmamasını isteyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Kimse endişe etmesin. Alınan kararlara uygun olarak biz de gerekli düzenlemeleri uygulamaya koyuyor, önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız hafta içi kurulacak pazarlarımızdan alışverişlerini yapabilecek. Sizler evlerinizde kalın, kendinizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Biz sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü önlemi hızla alacak, bize nerede ihtiyacınız varsa orada olacağız" diye konuştu. Batur, pazaryerlerinde alışveriş yapılırken, sosyal mesafe ve maske gibi hayati öneme sahip kurallara uyulmasını da istedi.

İşte yeni düzenleme

Konak Belediyesinin yaptığı yeni düzenlemeye göre kurulacak pazarlar ve günleri şöyle olacak:

Pazartesi: Hatay, Eşrefpaşa ve Yenişehir

Çarşamba: Ferahlı, Gültepe

Perşembe: Hatay

Cuma: Levent, Alsancak, Toros, Millet, Mersinli, Gürçeşme ve Kahramanlar. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdül Batur, Konak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Güncel ››Konak'ta pazarlara yasak ayarı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:51: Öğretmenler ünlü ressamların otoportrelerini ve tablolarını canlandırdı - Haber 14:50: Erken yaşta evlenen kadın, ailece yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini umut ediyor - Haber 14:50: Kimya İhtisas OSB'den koronavirüs mücadelesine destek - Haber 14:48: Polisin yardımıyla şehit oğlunun kabrini ziyaret etti - Haber 14:48: "16. Akbank Kısa Film Festivali" ödülleri açıklandı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler