Konak'ta rekor atık pil başarısı

Kaynak: İHA

Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Konak Belediyesi , 8,7 ton atık pil toplayarak ilçeler kategorisinde birinci oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve ilçe belediyeleri iş birliğinde 22. kez düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda, Konak Belediyesi, önemli bir başarı sağladı.Bir yıl boyunca okul, hastane, banka gibi tüm kamu kurum ve kuruşlar ile özel iş yerlerinden atık piller toplanıldı. Vatandaşların bireysel olarak getirdikleri atık pilleri makbuz karşılığı teslim alınarak bu pilleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Bir yıl boyunca sürdürülen çevreye duyarlı Konaklıların destekleri ile büyüyen çalışmalar bu yılda Konak'a birincilik kazandırdı. Bu yıl da Atık Pil Toplama Kampanyası'nda 8,7 ton ile yine Konak Belediyesi, ilçeler kategorisinde birinci oldu.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur , her konuda olduğu gibi çevre konusunda da en önemli konunun vatandaşların katılımı ve desteği olduğunu hatırlatarak, "İçinde Konaklıların desteği ve isteği olan her çalışmada yanlarındayız" dedi.Batur, "Çevre en önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi. Gelişirken, çağdaş bir şehri oluştururken bunu çevre ile uyum içerisinde geliştirilmesinin gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza ve torunlarımıza sağlıklı bir şekilde yaşayacakları güzel bir gelecek bırakmak için her birlikte çaba göstermeliyiz. Her konuda olduğu gibi çevre konusunda da birlikte olursak güzel işlere imza atabiliriz. Büyükşehir belediyemizin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile yürüttüğü kampanyada 8,7 ton pil toplayarak birinci olan Konak'lı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Çevre konusunda gösterdikleri hassasiyet ve kampanyaya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı sizin. Sağlıklı bir gelecek için çocuklarımıza güzel bir örnek teşkil eden bu başarı için sizleri tebrik ediyorum. Birlikte daha güzel bir Konak'ı ortaya çıkaracağız. Birlikte Konak çok daha güzel olacak" dedi.Her yıl toplanan pil miktarı artıyorİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1998 yılından bu yana her yıl Çevre Haftası kapsamında düzenlenen Atık Pillerin Toplanması Kampanyası'nda her geçen yıl toplanan atık pil sayısı giderek artıyor. İlçe belediyeleri tarafından 2016 yılında 37,9 ton, 2017 yılında 39,7 ton, 2018 yılında da 60,5 tona ulaştığı belirtildi. Projenin başlangıç 2018 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 356 ton atık pil toplandı. Toplanan piller ise Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından lisanslı bertaraf tesislerinde bertaraf ediliyor.Atık pillerin doğaya gelişigüzel atılması sonucu içindeki civa, kadmiyum, kurşun gibi ağır metallerin serbest hale geçmesiyle birlikte doğal kaynakların hızla kirleniyor. Bu kirlilik sayesinde içme suyu ve besin zinciriyle de insan sağlığının ciddi oranda tehdit ediliyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için isteyen her iş yerine Konak Belediyesi tarafından atık pil toplama kutusu veriliyor.Bu yıl 22. kez düzenlenen Kampanyada 8 kategoride dereceye girenlere ödüllerinin ise 12 Haziran Çarşamba günü Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. - İZMİR