Konak'ta satranç turnuvası heyecanı başladı

Konak Belediyesi'nin, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle, bu yıl 5.'sini düzenlediği, "İsmet İnönü Anısına Okullar Arası Satranç Turnuvası", İzmir Kültür Park 3 No'lu Hol'de başladı. İki gün sürecek turnuvanın açılış hamlesini, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile 10 yaşında olmasına rağmen 11 yaş grubunda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar yaptı.

Turnuvaya Konak'taki okullardan yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bugün bu salonda çocuklarımızın satranca verdiği önemi görüyoruz. Bu yoğun katılım bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Turnuvamızı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına düzenliyor olmaktan da büyük bir kıvanç duyuyoruz" dedi.

Atatürk'ün yolunda geleceğe doğru

Satrancın olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneğini geliştiren bir spor olduğunu dile getiren Batur, "Turnuva öncesi Konak'taki tüm okullarımıza satranç takımları dağıttık. Bundan sonra da satrancı çocuklarımıza sevdirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Sizlerin gelişimini desteklemeye, her alanda imkânlarınızı artırmaya gayret ediyoruz; çünkü sizler ülkemizi daha güzel bir geleceğe taşıyacaksınız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet çizgisinde mücadele edeceğinize de tüm kalbimle inanıyorum" diye konuştu.

80 devlet okulu katıldı

Konak Belediyesi'nin düzenlendiği her sene okullardan yoğun ilgi gören turnuva bu yıl 80 devlet okulu ve 392 öğrenci katılımıyla gerçekleştiriliyor. İlk, orta ve lise kategorilerinde yapılan turnuva, satranca sevdalı yüzlerce öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oluyor. 6 tur takımın eşleştirildiği turnuvada öğrenciler kendi kategorilerindeki rakiplerini elemek için mücadele ediyor.

Turnuvada ilk üçe giren okul takımlarına ve takım sporcularına kupa ve madalyaları, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek.