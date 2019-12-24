Konak'ta tankerle su desteği devam ediyor

Su verilemeyen mahallelere tankerlerle su dağıtıldı

Konak sınırları içinde kalan ve su kesintisinden etkilenen 22 okul ve 17 mahalle muhtarlığına tankerler aracılığıyla su dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Konak Belediyesi ekiplerinin gece ve gündüz devam eden dağıtım çalışmaları sırasında özellikle toplu kullanım alanları olan okullar kamu kurumlarının yanı sıra tüm sokakları kapsayan bir çalışma başlatıldı. Su kesintisinden haberdar olmayan veya önlem alamayan vatandaşların acil su ihtiyaçlarını gidermek amacıyla düzenlenen su dağıtımı, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ve tüm bölgelere su verilecek tarih olan 25 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek.