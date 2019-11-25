Konak'ta 'Türkiye'de Öğretmen Olmak' paneli

"Öğretmen Olmak" konulu panel, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Açılışında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un söz aldığı paneli, Eğitimci-Yönetici Mustafa Özdemir yönetti. Panelin konuşmacıları ise CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İvriz Köy Enstitüsü'nden İsmihan Şirin, Eğit-Der İzmir Şube'den Kadınşah Bursa, Eğitim İş 2 No'lu Şube'den Dr. Yasin Kayış ile atanamayan öğretmen Ümit Kul oldu.

"Her şeyin temeli önemlidir"

Köy enstitüleri mezunu öğretmenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Konak Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı panelin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başladı. Panelden bir saat kadar önce, 92 yaşındaki ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer'i ziyaret ettiğini belirten Batur, "Her 24 Kasım'da onu ziyaret etmekten, elini öpmekten gurur duyuyorum. Kendisi de köy enstitüsü mezunudur. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, laik anlayışla üretken bir insan, toplum nasıl yetiştirilir bunu göstermiş çok güzel bir örnektir. Her şeyin temeli önemlidir. Bizim de temelimizi sağlam attı; ona minnettarım. Bizleri Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yetiştiren tüm öğretmenlerimize borcumuz büyük ve ödememiz de mümkün değil. Bizi yetiştiren, bizi bugün olduğumuz insanlar haline getiren öğretmenlerimize bir hayat borçluyuz" diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlara umudumuz"

Bir ülkenin topyekûn kalkınması için anahtarın sadece eğitim olduğuna dikkat çeken Batur, her alanda eğitime önem veren ülkelerin hızla geliştiğine dikkat çekti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önderimiz Atatürk, eğitimin memleketin en uzak köşelerine kadar yaygınlaşmasını istiyordu. Eğitimin bilime dayalı olması gerektiğini vurguluyor, öğretmenlere büyük değer veriyordu. Onlara seslenerek, 'Sizin başarınız, Cumhuriyet´in başarısı olacaktır' diyordu. 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyordu. Evet bugün de öğretmenlerimizin başarısı Cumhuriyet'in başarısı olacak. Bugün aydınlık yarınlara dair umudumuzu hâlâ koruyabiliyorsak, daha güzel günlerin geleceğine inanıyorsak bu her şeyden önce, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin var olduğunu bildiğimiz içindir."

Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın partinin eğitim ve spor politikalarının gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirterek, panele katılımının çok önemli olduğunu da vurguladı.

Yolumuz demokrasi ve Cumhuriyet'in yoludur

Yıldırım Kaya da Atatürk'ün sözlerinden örnekler verdiği panel konuşmasında, "Atatürk henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, Büyük Taarruz henüz olmamışken, İzmir henüz düşmandan kurtulmamışken yaptığı konuşmalarda, 'muallimler ve muallimeler' diyor, kadının adının olmadığı bir coğrafyada onların öğretmen olabileceğini, altını çizerek söylüyordu" dedi. Öğretmeni, öğretirken öğrenen, heyecanını asla kaybetmeyen olarak tanımlayan Kaya, "Yolumuz demokrasi devrimlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in yoludur" diye konuştu.

Etkinlik panelin ardından gerçekleştirilen, "Bu İşte Bir Umut Var" isimli belgesel filmin gösterimi ile Yönetmen Jale İncekol ve köy enstitüsü mezunu olan oyuncu Yücel Güngör söyleşisiyle son buldu.