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Konak'ta veresiye defterlerini kapatma kampanyası büyüyor

Konak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dara düşen vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarının silinmesi amacıyla başlatılan dayanışma kampanyası büyüyor.

Konak'ta veresiye defterlerini kapatma kampanyası büyüyor
03.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:54
Konak'ta koronavirüs salgını nedeniyle dara düşen vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarının silinmesi amacıyla başlatılan dayanışma kampanyası büyüyor.
Konak Belediyesinden yapılan açıklamada Belediye Başkanı Abdül Batur'un dayanışma çağrısını yanıtsız bırakmayan hayırseverlerin, Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe semtlerinde, özellikle sokak aralarındaki mahalle bakkallarına giderek vatandaşların borçlarını kapattığı belirtildi.
Alacakları ödenen bakkal esnafının da iş yerlerine "Bu dükkandan veresiye alışveriş yapan, koronavirüs önlemleri sebebiyle ödeme zorluğu yaşayan hemşehrilerimizin borçları Konak Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan yardımlaşma kampanyasına destek olan bir hayırsever tarafından ödenmiştir." yazısın astığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Abdül Batur, kampanyaya katılımın hızla artmasının kendisini çok sevindirdiğini belirterek hayırseverlere teşekkür etti.
Salgın sürecinde kazancı düşen çok sayıda insan olduğunu vurgulayan Batur, şunları kaydetti:

"Kampanyaya verilen desteklerin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayında hızla artmasını daha da anlamlı buluyor ve çok teşekkür ediyorum. Konak'a yakışan da budur. Biz bu kampanyayı özellikle virüsün ortaya çıkmasının ardından geçim sorunları yaşamaya başlayan insanlarımıza nefes aldırmak, onlara destek olmak için başlatmıştık. Veresiye defterlerinin tek tek kapanmasını ummuştum ve görüyorum ki bu da oluyor. Hayırsever hemşehrilerimle, bizim dünyaya örnek olan bu dayanışma ruhumuzla gurur duyuyorum. Bu süreci de birlikte aşacağımıza inancım tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Konak Belediyesi, Abdül Batur, Konak, Güncel, Haber

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