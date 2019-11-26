Konak'ta vezneler hafta sonu da açık

Konak Belediyesi Emlak, Çevre TemizlikVergisi ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar için vergi ödeme süresini 2 Aralık 2019 tarihine kadar uzattı.

Vergi ödemeleri için son günlere kalan vatandaşların, işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri ve son dönem yoğunluğunda mağdur olmamaları için vezneler hafta sonunda da açık olacak. Konak Belediyesi, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü, Konak'ta bulunan Mali Hizmetler binası ile Gültepe Semt Merkezi içindeki veznelerini 09.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak. Vatandaşlar ödemelerini 2 Aralık Pazartesi saat 16.00'ya kadar yapabilecek.