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Konak'ta vezneler hafta sonu da açık

Konak Belediyesi veznelerinin, "Emlak, Çevre Temizlik Vergisi" ödemeleri nedeniyle hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

26.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:23Konak'ta vezneler hafta sonu da açık
Belediyesi veznelerinin, "Emlak, Çevre Temizlik Vergisi" ödemeleri nedeniyle hafta sonu hizmet vereceği bildirildi.

Konak Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar için vergi ödeme süresini 2 Aralık 2019 tarihine kadar uzattı. Vergi ödemeleri için son günlere kalan vatandaşların, işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmeleri ve son dönem yoğunluğunda mağdur olmamaları için veznelerin hafta sonunda da açık olacağı kaydedildi. Bu kapsamda Konak Belediyesi, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü, Konak'ta bulunan Mali Hizmetler binası ile Gültepe Semt Merkezi içindeki veznelerini 09.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak. Vatandaşlar ödemelerini 2 Aralık Pazartesi saat 16.00'ya kadar yapabilecek.

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisi için Konak Belediyesi veznelerinden, Vakıflar Bankası şubelerinden veya PTT aracılığıyla 218227 numaralı posta çeki hesabı üzerinden ödeme yapılabileceği de aktarıldı. Öte yandan, www.konak.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye linkini tıklayarak ve Konak Belediyesinin mobil uygulamasını kullanarak da ödeme yapılabileceği dile getirildi. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, Güncel

Kaynak: İHA

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