Konak'ta yarıyıl tatili hem renkli hem eğlenceli

İlk ve ortaokul öğrencilerinin ücretsiz katılabileceği tiyatro, yazarla buluşma ve çömlek yapımı, film yapımı gibi çeşitli atölyeler düzenlendi. Minikler bazı atölye çalışmalarına anne ve babasıyla da katılarak ilecek keyifli bir gün geçirebilecek.

Müzeler miniklerle dolup taşacak

Konak Belediyesi müzelerinde tatil sonuna kadar keyifli ve ilgi çekici etkinliklere minikler aileleri ile de katılabilecek. 23 Ocak'ta Necdet Alpar Mask Müzesi'nde anne-baba ve çocukların birlikte katılabileceği Dedem Korkut Drama Atölyesi yapılırken, 30 Ocak'ta minikler Yaratıcı Yazar Atölyesi ile Kar Masalları etkinliğinde buluşacak. Ümran Baradan Oyun Ve Oyuncak Müzesi de tatil sürecinde iki ayrı etkinlikle miniklere ev sahipliği yapacak. 24 Ocak'ta Kumdan Masallar Gösterisi ile çocuklar hayallere yolculuk yapacak. 31 Ocak'ta ise minik eller Çömlek Yapım Atölyesi'nde buluşacak. Öte yandan 8-11 yaş arası çocuklar da 28 Ocak'ta Karikatür Müzesi'nde Neşeli Hareketler etkinliğinde Stop Motion Atölyesi ile sinema film tekniğini öğrenerek çizgi film çalışması yapacak.

İki yazar iki söyleşi

Göztepe Kent Kitaplığı'nda ise minikler Yazarla Okuma Saati etkinliğinde iki ayrı tarihte iki ayrı yazarla buluşacak. 29 Ocak'ta yazar Handan Gökçek, 31 Ocak'ta ise yazar Özlem Tezcan Dertsizminik okurlarıyla Göztepe Kent Kitaplığı'nda bir araya gelerek kitapları hakkında söyleşi yapacaklar.

Tiyatrosuz olmaz

Konak Belediyesi tiyatrosever minikleri de unutmadı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi'nde Sıcakkan Tiyatrosu iki ayrı oyunla miniklere perdelerini açacak. 25 Ocak'ta 'Alay Etme Lütfen' oyunu sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansta Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 'Yetenekli Çocuklar' oyunu da 26 Ocak'ta yine iki ayrı seansta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Sahnesi'nde çocukların ilgisine sunulacak.Ücretsiz olan birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere tüm öğrenciler davetli.