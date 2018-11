Konak'taki Halk Oyunları Kurslarına Yoğun Katılım

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



İzmir'in Konak ilçesinde, Anadolu'nun farklı yörelerinin oyunlarının öğretildiği kurslara 7'den 70'e her yaştan vatandaş katılıyor.Konak Belediyesi'nin ücretsiz halk oyunları kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Eğitimlere yaşları 4 ila 77 arasında değişen yaklaşık 500 kursiyer katılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde; halay, zeybek, üsküp, Trakya, Edirne gibi farklı yörelerinin halk oyunlarını öğrenen kursiyerler, hem bedenen hem de ruhen kendilerini iyi hissediyor. Her hafta Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde verilen eğitimlere katılanlar arasında yer alan 50 yaş üstü kadın master grubu çalışmalarıyla öne çıkıyor. Provalarını aksatmadan sürdüren kursiyer kadınlar, yeni figürler öğrenmenin yanı sıra uzun zamandır bir arada çalışmanın keyfini de yaşıyor.Uzman eğitmenlerle çalışan kursiyerler, yıl sonu gösterilerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kursiyerler arasında yer alan üç çocuk annesi 72 yaşındaki emekli eczacı Özden İnerer, 10 yıldır halk oyunları eğitimi aldığını ve bu sayede kendisini çok daha genç hissettiğini söyledi. Dans ettikçe gençleştiğini dile getiren İnerer, hem spor amaçlı hem de bedensel güçlerini artırmak için hemcinslerine de folklor oynamalarını tavsiye etti. İnerer, kendisini 72 yaşında değil, 27 yaşında hissettiğinin de söyledi. Uzun yıllardır halk oyunları eğitmenliği yapan Seray ve Serhat Ekinci çifti de, hem çocuklara hem de yetişkinlere Konak Belediyesi çatısı altında ücretsiz halk oyunları kursları verdiklerini belirterek, tüm İzmirlileri yıl sonundaki gösterilerine davet etti. - İZMİR