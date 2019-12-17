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Konak'taki kediler bu kış üşümeyecek

Konak Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin kış aylarında soğuktan korunması amacıyla araba lastiklerinden ev yaparak hayvanlara ulaştırdı.

17.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24Konak'taki kediler bu kış üşümeyecek
Konak Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin kış aylarında soğuktan korunması amacıyla araba lastiklerinden ev yaparak hayvanlara ulaştırdı.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün atölyesinde üretilen kedi evleri vatandaşların beğenisini kazandı. Vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gören rengarenk kedi evlerinin, sokak kedilerinin yağmurdan ve soğuktan korunmasını sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan iki katlı, rengarenk ve birden fazla kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evleri, öncelikli olarak muhtarlıklara ve mahallelerde sokak hayvanlarının gönüllü bakımını üstlenen hayvan dostu vatandaşlara teslim edildi. Evlerin ihtiyaç oldukça yapımına devam edileceği, yaklaşık 3 ayda atölyede üretilen 62 adet kedi evinin kentin çeşitli noktalarına yerleştirildiği ifade edildi.

Sokağındaki kedilerin soğuktan korunması için belediyeden kedi evi talep eden hayvanseverlerden biri olan Cengiz Yörükoğlu, kedi evini yapanlara teşekkür ederek, "Çalışanları tebrik ediyorum, çok sevimli bir yuva yapmışlar, kediler bu kışı güzel bir şekilde geçirecek" dedi. - İZMİR

Konak Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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