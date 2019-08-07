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Konakladığı otel odasında ölü bulundu

İzmir'de bir kişi 20 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.

07.08.2019 10:52 Konakladığı otel odasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi 20 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.
Konak Basmane'deki bir otelin çalışanları, 20 gündür otelde konaklayan Bayram Önder'in (48) bir süredir odadan çıkmaması üzerine durumu polise bildirdi.
Otele gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yedek anahtarla açtıkları odada Önder'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Önder'in öldüğü belirlendi.
Önder'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güncel

Kaynak: AA

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