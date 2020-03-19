Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Gündem ››Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman ödenecek? Konaklama vergisi nasıl hesaplanıyor? - Haberler

Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman ödenecek? Konaklama vergisi nasıl hesaplanıyor?

Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paket içerisinde konaklama vergisi ile ilgili erteleme ve ödeme tarih bilgilerini de içermekteydi. Peki konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ne zaman ödenecek?

19.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:56
Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman ödenecek? Konaklama vergisi nasıl hesaplanıyor?

Corona virüsle mücadele kapsamında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı paket program içerisinde ekonomiyi rahatlatacak bir dizi kararlar alındığını beyan etti. Bu kararlar içerisinde konaklama vergisi ödemeleri ile ilgili erteleme ve kolaylık sağlanacağı ifade edildi. Peki konaklama vergisi nedir?

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanmaktadır.

KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceği açıklandı. Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacağı ifade edildi. Otel kiralamaları ile ilgili irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecektir.

KONAKLAMA VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?

Konaklama vergisi yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacağı ifade edildi. Vergi hizmeti alandan tahsil edilecektir ve vergiyi müşteriler ödeyecektir. Tahsilatı yapan işletmeler sadece vergiyi beyan edecekler. Vergi KDV hariç hesaplanacaktır.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Haberler
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Haberler
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Şair Can Yücel’in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti Haberler
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading