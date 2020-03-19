Konaklama vergisi nedir? Konaklama vergisi ertelendi mi? Konaklama vergisi ne zaman ödenecek? Konaklama vergisi nasıl hesaplanıyor?

Corona virüsle mücadele kapsamında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı paket program içerisinde ekonomiyi rahatlatacak bir dizi kararlar alındığını beyan etti. Bu kararlar içerisinde konaklama vergisi ödemeleri ile ilgili erteleme ve kolaylık sağlanacağı ifade edildi. Peki konaklama vergisi nedir?

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanmaktadır.

KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay erteleneceği açıklandı. Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacağı ifade edildi. Otel kiralamaları ile ilgili irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecektir.

KONAKLAMA VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?

Konaklama vergisi yılın sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanacağı ifade edildi. Vergi hizmeti alandan tahsil edilecektir ve vergiyi müşteriler ödeyecektir. Tahsilatı yapan işletmeler sadece vergiyi beyan edecekler. Vergi KDV hariç hesaplanacaktır.