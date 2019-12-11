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Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'de 2020'de yürürlüğe girecek "konaklama vergisi" nedeniyle, Rus turistlerin Türkiye talebinin etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

11.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:24Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor

Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 'de 2020'de yürürlüğe girecek "konaklama vergisi" nedeniyle, Rus turistlerin Türkiye talebinin etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

Lomidze, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm ürünlerinin fiyatının, yürürlüğe girecek konaklama vergisi nedeniyle 2020 yazında artmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye'deki tatil ürünleri fiyatlarının 2019'da da önceki yıla kıyasla arttığına işaret eden Lomidze, "Bazı oteller fiyatlarını yüzde 30 artırmıştı. Bu durum, Rus turistlerin Türkiye talebinin düşeceği endişesini yaratmıştı ancak yıl sonu itibarıyla yüzde 14'lük bir artış gerçekleşti." dedi.

Lomidze, fiyatların artmasına rağmen Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisinin devam etmesini beklediklerine işaret ederek, "Deneyimlerimiz gösteriyor ki Rus turistlerin Türkiye'de tatil yapmaya yönelik talepleri etkilenmeyecek." diye konuştu.

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni vergi düzenlemesine göre, otel, motel ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan belirli ürünler "konaklama vergisi"ne tabi olacak.


Türkiye, Moskova, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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