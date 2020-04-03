Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor
KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işletmecisi Mustafa Bardakçı, koronavirüs salgını nedeniyle konaklamaya gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, öyle içeri alıyor.
03.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:14
Tedbir almadığı takdirde olası virüslü bir müşterinin diğerlerine de yayabileceğini ifade eden Bardakçı, "Virüsle mücadele için hepimizin tedbir alması gerekir. Hem halkımızın hem de müşterilerin sağlığı açısından, ateşlerini ölçtükten sonra konaklamalarına izin veriyorum" diye konuştu.
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Kaynak: DHA