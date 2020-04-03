Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işletmecisi Mustafa Bardakçı, koronavirüs salgını nedeniyle konaklamaya gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, öyle içeri alıyor.

03.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:14
Konaklamaya gelenleri ateşlerini ölçüp, alıyor

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işletmecisi Mustafa Bardakçı, koronavirüs salgını nedeniyle konaklamaya gelen müşterilerin ateşlerini ölçüp, öyle içeri alıyor. Eğer ateşleri yüksek ise sağlık görevlilerine bilgi veriyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede işletmeler de kendi tedbirlerini alıyor. Karaman 'ın Ermenek ilçesinde konuk evi işleten Mustafa Bardakçı da, gelen müşterilerinin ateşini ölçüyor, eğer ateşleri yüksek değilse, müşterilerine maske verip, ellerini dezenfekte ettirdikten sonra konaklamalarına izin veriyor. Eğer gelen kişi yüksek ateşe sahip ise sağlık ekiplerine haber veriyor.

Tedbir almadığı takdirde olası virüslü bir müşterinin diğerlerine de yayabileceğini ifade eden Bardakçı, "Virüsle mücadele için hepimizin tedbir alması gerekir. Hem halkımızın hem de müşterilerin sağlığı açısından, ateşlerini ölçtükten sonra konaklamalarına izin veriyorum" diye konuştu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:58: TÜ Yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı - Haber 10:58: Singapur'da vaka sayısı 1000'i aştı - Haber 10:57: Bahçelievler Belediyesi personelinden evde kalın çağrısı - Haber 10:56: Kastamonu'da Nisan ayında kar sürprizi - Haber 10:56: Başsavcı Çiçek: "Tutuklu ve hükümlülerimize bu virüsün buluşmaması için elimizden gelen gayreti... - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı geliyor - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber