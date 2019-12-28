Konaklı öğrencilerin hayvan sevgisi

Hava şartlarının ağırlaşmasıyla beraber okullarının bahçesindeki kedilerin barınma sorunu çare arayan öğrenciler, Konak Belediyesinin Lastik kedi evleri ile can dostlarına sahip çıktılar.

Atatürk Lisesi'nin Çevre ve Hayvanları Koruma Kulübü üyesi öğrenciler ve öğretmenleri okul bahçesinde yaşayan kediler için Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan kedi evleri ile minik kedilerin yardımına koştular. Belediye ekiplerince okulun bahçesine yerleştirilen kedi evleri minik can dostlara yuva oldu.

HEM SICAK YUVALARI HEM MAMALARI OLDU

Çevre ve Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı İrem Öztürk ile Başkan Yardımcısı Elvin Çelik kulüp arkadaşları adına kedi evi, mama ve mama kabı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti. Başvurularının kısa sürede karşılık bulmasına çok sevindiklerini ifade eden kulüp başkanı İrem Öztürk, "Okulumuzun bahçesini sokakta yaşayan kedi ve köpeklerle paylaşıyoruz. Burası onların yaşam alanı. Bahçemizde yaşayan bu sevimli dostlarla o kadar iç içe yaşıyoruz ki derslere bile giriyorlar. Eğitimimizin bir parçası oldular adeta. Mama alıp besliyorduk. Şimdi Konak Belediyesi sayesinde hem soğuktan, yağmurdan sığınacakları bir yuvaları, hem de onlara uzun süre yetecek mamaları oldu. Kulüp olarak bize destek olan Konak Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi. Yapılan çalışmaya HAYTAP İzmir İl Temsilcileri de katılarak öğrencilerin gelecekte yapacakları projelere destek vereceklerini söyledi.

OKUL BAHÇELERİNE DE YERLEŞTİRİLECEK

Kış aylarında sokakta yaşayan kedilerin yağmurdan ve soğuktan korunması amacıyla yapılan rengarenk lastik evler Konak'ın dört bir yanına yerleştiriliyor. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyesinde yaklaşık üç ay önce üretimine başlanan kedi evleri ilk olarak mahalle muhtarlıklarına, parklara ve hayvansever vatandaşlar aracılığıyla tespit edilen noktalara yerleştirildi. Büyük ilgi gören kedi evleri Konak'ta eğitim veren ve talepte bulunan diğer okullara da üretilerek teslim edilecek.