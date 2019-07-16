16.07.2019 15:19
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Konami, Juventus ile anlaştığını açıkladı

PES yapımcısı olan Konami Digital Entertainment, Manchester United ve Bayern Münih'in ardından bir dünya devi daha olan Juventus ile de anlaşma yaptığını açıkladı.

Konami, bu yıl Manchester United ve Bayern Münih'ten sonra şimdi de Juventus ile uzun vadeli ortaklıklarını duyurdu.

Bu ortaklık sayesinde Juventus takım ismi, logosu, oyuncuları, formaları ve stadyumu Allianz Stadium eFootball PES 2020 ve gelecek oyunlarda tamamen lisanslı olarak yer alacak. Ayrıca Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic resmi eFootball PES elçisi olarak Juventus ile Konami'nin düzenleyeceği birçok aktiviteye katılacak.

eFootball PES 2020 PlayStation 4, Xbox One ve PC için 10 Eylül'de çıkacak. Demo sürümü 30 Temmuz'da yayınlanacak.

Konami, Juventus ile anlaştığını açıkladı

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