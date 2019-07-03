Konami, PES 2020 için Manchester United ile anlaştı

Konami, sevilen futbol serisinin yeni oyunu eFootball PES 2020 (Pro Evolution Soccer'ın yeni adı) için futbol dünyasının en büyük kulüplerinden biriyle uzun vadeli anlaşma yaptığını açıkladı.

Yayıncı, PES 2020'den başlayarak Manchester United ile uzun süreli ortaklık sağladı. Anlaşmayla Konami, Old Trafford stadyumunun yanı sıra kulübün geçmiş ve şimdiki oyuncularını oyunda kullanabilecek. Yani artık Man Red veya Trad Brick stadyumundan kurtulduk.

ANLAŞMA UZUN SOLUKLU OLACAK

Anlaşmanın ne kadar süre için yapıldığı bilinmiyor. Ancak "uzun vadeli" ifadesi uzun yıllar sürebileceğini gösteriyor. En önemlisi Konami yeni anlaşmayla köklü Manchester United tarihindeki oyunculara önemli bir erişim sağlayacak. 2003 yılında kulüpten ayrılan David Beckham gibi efsaneler takımın bir parçası olarak oynanabilecek. Ayrıca Konami bu yıl oyuncuları her zamankinden daha gerçekçi hale getirecek özel bir 3D tarama teknolojisi kullanıyor.