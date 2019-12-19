Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Davutoğlu inandırıcı olmak için geçmiş bagajından kurtulmalı

Konda Genel Müdürü Bekir Ağır ve T24 yazarı Murat Sabuncu 'Sayıların Dili'ndeeski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni partinin siyasette dengeleri nasıl değiştirebileceğini yorumladı.

"GEÇMİŞ BAGAJINDAN KURTULMALI"

Davutoğlu'nun "devlet mi, birey mi?" tercihleri arasında devleti seçtiğini söyleyen Ağırdır, "Devleti ne kadar reforme edip edemeyeceği veya Kürt meselesine ne kadar değinip değinmeyeceği belli olmadan ve bunu topluma anlatmadan geçmiş bagajından kurtulamaz. Çünkü başbakanlık yaptı ve başbakanlık döneminde özellikle 7 Haziran-1 Kasım arasında, hala şaibeli de olsa, failleri tam olarak ortaya çıkmasa da tarihimizin en büyük kitlesel katliamlarının da yaşandığı dönem. Bu konularda gerçekten samimi ise toplumu buna inandırmak istiyorsa 'iyileri biz yaptık, kötüleri başkası' diyerek halledemez" dedi.

"HANGİ EKSENDEN BAKTIĞI ÖNEMLİ"

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin kuruluş gününde yaptığı konuşmayı hatırlatan Ağırdır, "Tek başına okursanız tatmin olabilirsiniz ama o metinde "Kamu düzeni" vurgusu var. Kamu düzeni dediğiniz anda işin ucu yine devlet mi, yurttaş mı? Veya "özgülük mü, güvenlik mi?" meselesine geliyor. Bu eksenlerin neresinden bakıyor. Bu önemli" dedi.

"AK PARTİ TABANINDAN OY ALMA HEDEFİ VAR"

Davutoğlu'nun kullandığı dil ve örgütlenme biçimine bakıldığında, AK Parti tabanından oy alma hedefi olduğunu belirten Ağırdır, "Muhafazar kimliğin demokratikleştirilmesi gibi bir vizyonla çıkıyor yola ama diğer yandan temel tercih devletten yana olmak" yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'DE SİYASET NEFRETLE ŞEKİLLENİYOR"

Yeni partilerin siyasi yaşama girmesinin ardından yapılacak seçimde iki eksenin ortaya çıkacağını söyleyen Ağırdır, "Biri Cumhurbaşkanlığı sistemi ile parlamenter sistem tercihi, ikincisi de yerli-milli olmak veya olmamak...Türkiye'deki seçmenin temel davranışı aşkla kime bağlı olduğu değil nefretle kime karşı olduğu üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla AK Parti'den çözülen ve Davutoğlu'na da sempatiyle yaklaşıyormuş gibi davranan seçmen, ittifaklar yaklaşırken Davutoğlu'nun alacağı pozisyona göre bir miktar çözülebilir. Davutoğlu'nun iktidar blokundan alacağı her oyun kısıtı da potansiyeli de bu eksende olacak" dedi.