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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 'Koronavirüs' günlerini yorumladı: Negatif süreçlerle -Erdoğan'ı...

GündemKONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır 'Koronavirüs' günlerini yorumladı: Negatif süreçlerle -Erdoğan'ı yan yana göstermek istemeyen bir anlayış varBEKİR18 Mart 2020 09: 59-A+Küresel salgın Koronavirüs'ün toplumsal ve siyasal sonuçları olacak mı?

19.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:47
Gündem
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ' Koronavirüs ' günlerini yorumladı: Negatif süreçlerle -Erdoğan'ı yan yana göstermek istemeyen bir anlayış var
BEKİR
18 Mart 2020 09: 59
-A+
Küresel salgın Koronavirüs'ün toplumsal ve siyasal sonuçları olacak mı?
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Murat Sabuncu ile 'Sayıların Dili'nde yorumladı.
Saha araştırmaları sonuçlarının toplumun Türkiye toplumunun yüzde 45'inin devlet kurumları ile bakanlardan gelen açıklamalara güvenmediğini gösterdiğini ifade eden Ağırdır, "Güveni inşa etmenin yolu açık ve şeffaf davranmaktan geçiyor" dedi. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ’Koronavirüs’ günlerini yorumladı: Negatif süreçlerle -Erdoğan’ı...

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Bekir Ağırdır, Murat Sabuncu, Koronavirüs, Güncel

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