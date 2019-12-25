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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sosyal medyada kötülük iyilikten daha örgütlü

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'de sosyal medyanın siyasi kutuplaşmanın aracı haline geldiğini ve yine sosyal medyada kötücülüğün iyiden daha örgütlü olduğunu söyledi.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 'de sosyal medyanın siyasi kutuplaşmanın aracı haline geldiğini ve yine sosyal medyada kötücülüğün iyiden daha örgütlü olduğunu söyledi. Sosyal medyanın birçok kavramı kendisiyle birlikte değiştirdiğini ifade eden Ağırdır, Sosyal medyanın manipülasyona ve kötücülüğe daha açık olduğunu söyleyen Bekir Ağırdır, "Bekir çok iyi konuşma yaptı dediğin zaman 100 retweet alırsın ama Bekir bugün dine Atatürk'e veya AK Parti'ye laf etti dediğin zaman onbinlerce etkileşim alırsın. Çünkü troll diye kodlanan örgütlü bir kötücülük var. Örgütlü güç insanların sadece birey olarak var olabildikleri bir zemini daha kolay kullanabiliyor veya manipüle edebiliyor" dedi.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sosyal medyada kötülük iyilikten daha örgütlü

Mustafa Kemal Atatürk, Bekir Ağırdır, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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