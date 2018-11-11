Konesob Başkanlar Kurulu Antalya'da Toplandı

11 Kasım 2018 Pazar 11:48



11 Kasım 2018 Pazar 11:48

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptı. Konuşmasında, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Birlik Olağan Genel Kurulu sonrası yönetim kurulu ile birlikte göreve seçildiklerini hatırlatan Başkan Muharrem Karabacak, 6 ay gibi kısa bir süreçte büyük başarılara imza attıklarını, esnaf teşkilatının kurumsallaşması adına da faaliyetlerini devam ettirdiklerini söyledi. Başkan Muharrem Karabacak konuşmasında, "Önümüzdeki çalışma döneminde bizim temel çalışma prensibimiz; her alanda esnafımız ve odalarımız için çalışmalarımızı hızlandırmak olacak. Bundan sonraki süreçte tüm teşkilatımızla birlik ve beraberlik içinde, ortak aklı kullanarak, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. KONESOB'u bağlı odalarıyla birlikte gelecek dönemde kurumsallaşmasını tamamlamış, kendini sadece Konya'da değil tüm ülkede başarılarla tanıtmış bir birlik haline getirmeyi hedefliyoruz. Farklı ve yenilikçi projelere imza atmayı planlıyoruz. Esnaf ve sanatkarımızın vizyonunu geliştirecek projelerle diğer illerdeki esnafların önüne geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.Daha sonra kürsüye gelen TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya ESOB Başkanı Adlıhan Dere, Konya Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefaleti 6. Bölge Birlik Başkanı Mehmet Baybağan birer selamlama konuşması yaptı. Protokol konuşmaları sonrası Başkanlar Kurulu toplantısına davetli olarak katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu, İşkur Konya İl Müdürü Emrah Keleş, KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefaleti 6. Bölge Birlik Başkanı Mehmet Baybağan kendi branşlarıyla ilgili olarak katılımcı oda başkanlarının sorularını cevapladı. Programın sonunda KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya merkez ve 31 ilçeden Başkanlar Kurulu toplantısına katılım sağlayan KONESOB'a bağlı oda başkanları ve tüm davetlilere teşekkür etti, daha sonra da günün anısına fotoğraf çektirildi. - KONYA