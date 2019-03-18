Konesob'tan Çanakkale Yemek Menüsü İkramı

Kaynak: İHA

KONESOB'tan Çanakkale yemek menüsü ikramıKONYA - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla Çanakkale yemek menüsü ikram etti. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, davetliler ve oda mensupları katıldı. Programa katılanlara, 1917 yılında Çanakkale'de askerlerimize dağıtılan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dua edildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak programda yaptığı konuşmada, bugün çok önemli bir tarihi zaferin yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Çanakkale'de ecdadımızın yazmış oldukları bu tarihi ve şanlı günün 104. yıldönümünü hep beraber idrak ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız, bizi sindiremeyen yıllardır, yüzyıllardır bazı şer odakların arkasında olduğu bir terörle biliyorsunuz mücadelesini devam ettiriyor yaklaşık 30-35 senedir. Gerçi bitme noktasına geldi, bunu buradan çok net söyleyebilirim. Artık can çekişiyorlar, son dönemleri. Fakat bu mücadelede yaklaşık 35 senelik bu mücadelede dedeleri Çanakkale'de ne yaptıysa benim aslan Mehmetçiğim, aslan polisimiz, aslan özel harekatlarımız aynısını dedelerinin gözü arkada kalmayacak şekilde sergilediler ve toprağa düştüler. Şunu da ilan etmek istiyorum ki ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza uzanan eller bugüne kadar kırılmıştır, bundan sonra da kırılmaya devam edecektir" dedi.KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ise, bugün farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Onların imkanları vardı, bizim imanımız vardı. 47. Alay 1. Piyade Taburunun o günkü tabldotlarını, aslında iki günde tüketmiş oldukları yemeği bir öğünde tüketmiş olduk burada. Dolayısıyla kelimelerin anlamsız kaldığı bir noktadayız. Ruhları şad olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehadet şerbetini içmiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.