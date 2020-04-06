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Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu: 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi

Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu: 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi Osmaniye'de bir konfeksiyon atölyesinde 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi.

06.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:26

Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu: 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye 'de bir konfeksiyon atölyesinde 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yatığı çalışmalarda, bir konfeksiyon atölyesinde 8 bin 224 adet kullanıma hazır, bin 438 adet yapım aşamasında tek kullanımlık kaçak maske ele geçirdi.

Kaçak maskelere el konuldu, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu: 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, 3. Sayfa

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Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu: 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi
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