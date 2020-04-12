Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı

Kongo Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransızları ülkelerine götürecek Air France uçağına ateş açıldığı bildirildi.

12.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:20
Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı
Kongo Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransızları ülkelerine götürecek Air France uçağına ateş açıldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ekonomik başkenti Pointe-Noire'daki uluslararası havalimanında park halindeki Fransız havayolu şirketi Air France'a ait A330 model uçağa dün gece ateş açıldı.
Bu sabah yapılacak uçuş için hazırlanan uçakta henüz mürettebat ve yolcuların bulunmaması nedeniyle zarar gören olmadı.
Uçak hasar görürken, ateşi kimin ya da kimlerin açtığı henüz tespit edilemedi.
Fransa vatandaşları yarın Paris'ten gelecek başka bir uçakla ülkelerine dönecek.
Kongo Cumhuriyeti'nde ilk vakanın görüldüğü 18 Mart'tan bu yana 69 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 5'i iyileşti, 5'i ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Fransız Havayolu Şirketi, Kongo, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal’ı unutmadı Haberler
BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı unutmadı
Haberler ›› Güncel ››Kongo Cumhuriyeti'ndeki Fransızları ülkelerine götürecek park halindeki uçağa ateş açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:24: Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Haber 20:19: Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Haber 20:18: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e... - Haber 20:16: Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 252'ye yükseldi - Haber 20:14: Süperstar Ajda Pekkan'dan 'Evdekal' çağrısı - Haber 20:07: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber