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Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan Güney Afrika'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu.

09.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:23Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan Güney Afrika'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu. Uçakta yangın çıkarken, mürettebat ve yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

Güney Afrika'ya ait Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yaparak pistin dışına sürüklendi.  Uçakta iniş sonrası çıkan yangın itafiye ekipleri tarafından söndürüldü. 8 mürettebat, 59 yolcu tahliye edilirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Uçağın acil iniş nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri

Havaalanından yükselen dumanlar

-Bölgeden fotoğraflar



Güney Afrika, Kongo, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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