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Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi.

09.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:37
'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... Yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, (DHA)- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yapan Güney Afrika'ya ait askeri uçak pistin dışına savruldu. Uçakta yangın çıkarken, mürettebat ve yolcuların tahliye edildiği belirtildi.
Güney Afrika'ya ait Lockheed C-130 Hercules askeri nakliye uçağı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Goma Havaalanı'na gövde üzerine acil iniş yaparak pistin dışına sürüklendi. Uçakta iniş sonrası çıkan yangın itafiye ekipleri tarafından söndürüldü. 8 mürettebat, 59 yolcu tahliye edilirken, can kaybı olmadığı bildirildi. Uçağın acil iniş nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi... yanan uçaktaki yolcular tahliye edildi

Güney Afrika, Kongo, Güncel

Kaynak: DHA


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