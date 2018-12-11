Kongo'da Katliam: 9 Ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti
'nde gerçekleştirilen katliamda 9 sivilin öldürüldüğü bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
hükümet yetkilileri ve ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Beni bölgesindeki Oicha köyünde dün gece silahlı milislerin gerçekleştirdiği katliamda 9 sivil öldürüldü. Yerel yönetici Donat Kibwana, katliamı gerçekleştiren saldırganların 2014'ten beri yüzlerce cinayete suçlanan silahlı grup Müttefik Demokratik Güçler (ADF) üyeleri olduğundan şüphelendiklerini bildirdi. - KİNŞASA
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
11 Aralık 2018 Salı 13:52