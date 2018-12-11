11 Aralık 2018, 13:52
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Kongo'da Katliam: 9 Ölü

Kongo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen katliamda 9 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen katliamda 9 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümet yetkilileri ve ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Beni bölgesindeki Oicha köyünde dün gece silahlı milislerin gerçekleştirdiği katliamda 9 sivil öldürüldü. Yerel yönetici Donat Kibwana, katliamı gerçekleştiren saldırganların 2014'ten beri yüzlerce cinayete suçlanan silahlı grup Müttefik Demokratik Güçler (ADF) üyeleri olduğundan şüphelendiklerini bildirdi. - KİNŞASA Demokratik Kongo Cumhuriyeti
11 Aralık 2018 Salı 13:52



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