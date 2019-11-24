Haberler » 3. Sayfa » Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi - Haber

Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi

Kongo'nun Goma kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

24.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:46Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi
'nun kentinde küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesindeki Goma kentinde Dornier-228 tipi küçük uçak bir yerleşim bölgesinde evin üzerine düştü. Busy Bee adlı firmaya ait Goma-Beni seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki 16 yolcu ve 2 mürettebattan kurulan olmadığı ifade edildi.

Kaza sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği, ölenler arasında uçağın düştüğü mahalle sakinlerinin de bulunduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, enkaz altından biri çocuk 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi. - GOMA

Kongo, Goma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:17 Kadıköy'de "Kadına Şiddete Hayır" eylemi
18:07 Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
18:02 Köprüden aşağıya uçan araçta can pazarı
17:41 Kongo'daki uçak kazasında ölü sayısı 24'e yükseldi
17:34 Köprüden uçan araçta can pazarı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
14:49 Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
24.11.2019 18:29:01