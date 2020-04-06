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Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu 4 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.

06.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:54
Kongo 'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu 4 kişi, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi Örentaş mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarı aldı. Yapılan araştırmalar sonunda şüphelilerin, 07 AAV 411 plakalı araçla kazı yapacakları Örentaş mevkisine gittikleri tespit edildi.Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından ortak düzenlenen operasyonda, A.S. (27), E.Y. (27), E.K. (25) ve A.M. (26) adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı alanında, 25 metre kablo, 12 volt 7 amper akü, 90 santim derinliğinde kaya içerisinde patlayıcı madde ve elektrikli fünye ele geçirildi.Şüpheliler, 'patlayıcı madde bulundurmak' ve 'kaçak kazı' suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelilerden Demokratik Kongo uyruklu A.M.'nin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğrenci olduğu, ilçeye eğitim için geldiği ortaya çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan, aralarında Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M.'nin (26) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Öte yandan olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi. Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi. Kongo’dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanya, Kongo, Güncel

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Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı
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