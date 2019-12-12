Haberler » Güncel » Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 yeni Ebola vakası - Haber

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 yeni Ebola vakası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve bir süredir vakaların azaldığı Ebola salgınında Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde son 24 saatte 6 kişide Ebola virüsü tespit edildiği bildirildi.

12.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:36Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 6 yeni Ebola vakası
Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve bir süredir vakaların azaldığı Ebola salgınında Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde son 24 saatte 6 kişide Ebola virüsü tespit edildiği bildirildi.
KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, yaklaşık 15 aylık dönemde 3 bin 324 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 206 kişide Ebola virüsüne rastlandı.
Ebola'dan 2 bin 91 kişinin yaşamını yitirirken 118 kanamalı ateşten ölüm vakasının da Ebola kaynaklı olma ihtimali yüksek.
Yapılan tedavi sonucu Ebola virüsü taşıyan 1087 kişi sağlığına kavuşurken, 36 kişinin tedavisi sürüyor.
Diğer yandan, salgında vakalarda azalma eğilimi görüldüğü halde, son 24 saatte Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde 6 vaka görüldüğü aktarıldı.
Salgında günlük vaka sayısı 10-20'den 1-3 aralığına gerilemişti.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:13 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Haber
20:13 Fotoğraf sanatçısı Kazım Zaim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
20:12 "Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Haber
20:10 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:18:36