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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde faaliyet gösteren silahlı gruplardan 34'ünün, Kinşasa yönetimiyle müzakere amacıyla ateşkes ilan ettiği bildirildi.

22.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:20 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde faaliyet gösteren silahlı gruplardan 34'ünün, Kinşasa yönetimiyle müzakere amacıyla ateşkes ilan ettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, genelde Ruandalı isyancılardan oluşan grupların temsilcilerince yayımlanan bildiride, 23 Aralık Pazartesi gününden itibaren bu grupların etkin olduğu bölgelerde ateşkes uygulanacağı belirtildi.
Ateşkesin, çatışmanın taraflarına sorunları diyalog aracılığıyla çözme şansı verdiği kaydedilen bildiride, hükümetin tutuklu tüm silahlı grup üyelerini serbest bırakması talep edildi.
Bildiride, tüm milislerin serbest dolaşımının yanı sıra, yaşlı milislerin de koşulsuz şekilde ordu ya da polis gücüne entegre edilmesi istendi.
Silahlı gruplardan Mai-Mai Yakutumba gibi büyük gruplar ise deklarasyona imza atmadı.
Diğer yandan, Kinşasa yönetiminin hafta sonu 71 Ruandalı ayrılıkçı ile bin 471 yakınını ülkelerine teslim ettiği öğrenildi.
Ruanda'ya gönderilen ayrılıkçıların, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'nden (FDLR) ayrılan Rönesans ve Demokrasi Ulusal Konseyi üyesi olduğu belirtildi.
KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatan ordu, 26 Kasım'dan itibaren FDLR'yi hedef almaya başlamıştı.
Operasyonların başından bu yana, bine yakın Ruandalı ayrılıkçı teslim oldu ya da yakalandı.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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