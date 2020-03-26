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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 10 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı grupla askerler arasında çıkan çatışmada 10 isyancı etkisiz hale getirildi.

26.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:00
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 10 isyancı öldürüldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde, isyancı grupla askerler arasında çıkan çatışmada 10 isyancı etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakına (CODECO) bağlı silahlı bir grup isyancı, Djugu bölgesinde orduya ait konvoya saldırdı.
Çıkan çatışmada, grubun lideri Ngudjolo'nun 7 koruması dahil, 10 isyancı öldürülürken; Ngudjolo ağır şekilde yaralandı.
Ituri'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2017'den bu yana en az 700 sivil öldü
CODECO, Djugu bölgesinde hazirandan bu yana saldırılar düzenliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda en az 700 sivil hayatını kaybetti.
KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kongo, Güncel

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