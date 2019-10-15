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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaybolan uçağın enkazı bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, geçen hafta 8 kişiyle kaybolan askeri kargo uçağının enkazı bulundu.

15.10.2019 19:40Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaybolan uçağın enkazı bulundu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, geçen hafta 8 kişiyle kaybolan askeri kargo uçağının enkazı bulundu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçen perşembe Kuzey Kivu eyaletine bağlı Goma kentinden havalandıktan sonra kaybolan Antonov tipi askeri kargo uçağının enkazına Kasai bölgesinin Sankuru kenti yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel şoförü ve 3 yakın korumasının da aralarında olduğu 8 kişilik ekipten 4'ünün cesedine ulaşıldığının kaydedildiği açıklamada, diğer 4 kişi hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'ndan uzmanların da olduğu bir ekibin enkaz alanında çalışma yürüttüğü, kötü hava şartlarının uçağın düşmesine neden olmuş olabileceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin zırhlı aracını taşıyan askeri kargo uçağı, 10 Ekim Perşembe KDC'nin Goma kentinden, içinde Ukrayna vatandaşı 4 kişilik mürettebat, Cumhurbaşkanının özel şoförü ve 3 yakın korumasıyla havalanmış, bir buçuk saat sonra uçağın uçuş kontrol merkeziyle irtibatı kesilmişti.

Cumhurbaşkanı, Kongo, Goma, Güncel

Kaynak: AA

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